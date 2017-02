Questa volta, invece, siamo a Prato, o meglio a Galceti, nei pressi del capoluogo tessile.

Qui il Centro di scienze naturali di Prato e il Museo di storia naturale di Firenze organizzano per il 12 giugno, a partire dalle 19, una "Bat night", un simpatico "aperitivo con il pipistrello". La serata è particolarmente indicata per i bambini dai 5 anni in su; inizierà con una presentazione dei pipistrelli durante la quale le domande saranno le benvenute. Quindi una pausa per un'apericena offerta a tutti i presenti; infine, una passeggiata per ascoltare le voci dei pipistrelli con l'aiuto di un bat detector.

La prenotazione è obbligatoria. Il contributo è di 7 euro, mentre i bambini sotto i 4 anni non pagano. Per informazioni telefonare allo 0574460503.