E ora in Corea

Lea Na Kim, corrispondente di SBS, canale televisivo coreano, lavora per Œconfronto culturale, sezione del programma mattutino Morning Wide, in onda in Corea, ogni venerdì.

Ebbene, la settimana prossima (18-24 maggio 2015) è prevista un'edizione sui rimedi contro le zanzare, e Lea vuole presentare al pubblico coreano le Bat Box e il relativo progetto, che lei considera “interessante e innovativo”.

Queste sì, che sono soddisfazioni!