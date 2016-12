Il Museo di storia naturale dell'Università di Firenze sta promuovendo l'Ora della Terra, iniziativa di portata internazionale. Uniamoci al Museo e partecipiamo all'Earth Hour - "Use your power!"(www.oradellaterra.org).

L'adesione comporta un gesto semplice, banale e fondamentale: spengere le luci delle nostre case dalle 20.30 alle 21.30 del 28 marzo 2015. In questo modo possiamo dare una dimostrazione di consapevolezza e del nostro potere per cambiare il cambiamento climatico!

Troppo spesso usiamo l'energia in modo dissennato, e così ciascuno di noi senza rendersene conto contribuisce al cambiamento climatico in atto. Spengiamo le luci e apriamo gli occhi! Faremo un favore anche ai pipistrelli: non sono ciechi, ma piuttosto accecati dalle troppi luci!